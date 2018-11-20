Beşiktaş devre arasında transfer yapmak için erken start verdi. Siyah-Beyazlı yönetim başta golcü olmak üzere birkaç mevki için araştırmalarını sürdürürken İtalyan internet sitesi Calciomercato, Beşiktaş'ın ilk hedefinin Lyon'da forma giyen Rafael'i transfer etmek olduğunu iddia etti.
BU SEZON 10 MAÇTA FORMA GİYDİ
28 yaşındaki Rafael bu sezon 10 maçta Lyon forması giydi ve bu karşılaşmalarda bir asist yaptı. Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta oynadı. Rafael Lyon'da ilk 11 oyuncusu konumunda.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Haberde Rafael'in Lyon'la olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği vurgulanarak, "Beşiktaş Lyon'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin bitme olasılığı yüksek" dendi.
LYON'A 2015'TE TRANSFER OLDU
Manchester United'dan Lyon'a 2015'te transfer olan Rafel Da Silva, 28 yaşında ve sağ bekte forma giyiyor. 1.72 boyunda olan Brezilyalı star geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 24 maçta 1 gol kaydetti.
BU SEZON 10 MAÇTA FORMA GİYDİ
28 yaşındaki Rafael bu sezon 10 maçta Lyon forması giydi ve bu karşılaşmalarda bir asist yaptı. Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta oynadı. Rafael Lyon'da ilk 11 oyuncusu konumunda.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Haberde Rafael'in Lyon'la olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği vurgulanarak, "Beşiktaş Lyon'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin bitme olasılığı yüksek" dendi.
LYON'A 2015'TE TRANSFER OLDU
Manchester United'dan Lyon'a 2015'te transfer olan Rafel Da Silva, 28 yaşında ve sağ bekte forma giyiyor. 1.72 boyunda olan Brezilyalı star geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 24 maçta 1 gol kaydetti.
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