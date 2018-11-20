



Fenerbahçe, bu sezonun belki de en huzurlu günlerini yaşıyor. Milli araya girmeden son 3 maçta alınan olumlu sonuçlar Samandıra'ya bir nebze olsun rahatlık getirirken, Fenerbahçe kurmayları yakalanan bu iyi havanın daha da iyiye gitmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp profesyonelleri takımdaki kaynaşmanın daha yukarıya çıkması ve özgüvenin artması için çaba gösteriyor.