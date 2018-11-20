G.Saray'a bir kötü haber de Younes Belhanda'dan geldi. Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın 10 numarası yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!
Belhanda, Galatasaray'ın kritik maçlarında forma giyemeyecek. Faslı yıldız Belhanda, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor mücadelelerinde görev yapamayacak.
TAM 7 SAKAT OYUNCUSU VAR
Aslan'da sezon başından beri 18 futbolcu toplam 28 kez sakatlandı. G.Saray'da şu anki mevcut sakat oyuncular ise Emre Akbaba, Serdar, Belhanda, Sinan, Nagatomo, Ozan ve Eren Derdiyok.
SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZ
Milli Takımımız'ın İsveç ile oynadığı maç öncesi kasıkta zorlanma hisseden Serdar Aziz'in de tedavisine başlandı. Durumu perşembe günü netleşecek.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!
Belhanda, Galatasaray'ın kritik maçlarında forma giyemeyecek. Faslı yıldız Belhanda, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor mücadelelerinde görev yapamayacak.
TAM 7 SAKAT OYUNCUSU VAR
Aslan'da sezon başından beri 18 futbolcu toplam 28 kez sakatlandı. G.Saray'da şu anki mevcut sakat oyuncular ise Emre Akbaba, Serdar, Belhanda, Sinan, Nagatomo, Ozan ve Eren Derdiyok.
SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZ
Milli Takımımız'ın İsveç ile oynadığı maç öncesi kasıkta zorlanma hisseden Serdar Aziz'in de tedavisine başlandı. Durumu perşembe günü netleşecek.
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