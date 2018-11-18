16 maçta 7 yenilgi

İsveç'e yenilerek Uluslar Ligi'nde C klasmanına düşen A Milli Takım'da hedef tahtasında teknik direktör Mircea Lucescu var. Rumen çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 16 maçta sadece 4 kez kazanabilen Ay-Yıldızlılar 7 yenilgi ve 5 de beraberlik aldı. Lucescu'nun A Milli Takım'daki yeri tartışma konusu oldu.
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