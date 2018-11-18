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16 maçta 7 yenilgi

A , Rumen hoca ile 16 maçta 7 yenilgi alırken, sadece 4 kez kazandı...

16 maçta 7 yenilgi
'e yenilerek Uluslar Ligi'nde C klasmanına düşen A 'da hedef tahtasında teknik direktör var. Rumen çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 16 maçta sadece 4 kez kazanabilen Ay-Yıldızlılar 7 yenilgi ve 5 de beraberlik aldı. Lucescu'nun A Milli Takım'daki yeri tartışma konusu oldu.
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