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Vesely’siz F.Bahçe ’u yıktı

Eşi doğum yapan Jan Vesely’den yoksun , ’u ’de devirdi. Skoukas 20, 16, Melih 12 sayı attı.

Vesely’siz F.Bahçe Olympiakos’u yıktı
Fenerbahçe, THY Euroleague'deki 7. maçında Olympiakos'u deplasmanda nefesleri kesen bir maçın ardından yendi: 73- 72. Eşi doğum yapan Vesely'den yoksun olarak Pire'ye giden Fenerbahçe, maç boyunca oyunu kontrol etmeyi başardı. İlk yarısı 39-39 sona eren maçta hiç kopma olmadı. Sloukas, Kalinic ve Melih'in skor yükünü üstlendiği Sarı-Lacivertliler, son 7 saniyede potasını savunmayı başarınca maçı kazandı. Sloukas, eski takımına 20 sayı, 4 asist ve 5 ribauntla oynadı. Kalinic 16, Melih de 12 sayı attı. Olympiakos'ta ise Papanikolau 18 sayı attı.

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