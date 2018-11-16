Vesely’siz F.Bahçe Olympiakos’u yıktı

Fenerbahçe, THY Euroleague'deki 7. maçında Olympiakos'u deplasmanda nefesleri kesen bir maçın ardından yendi: 73- 72. Eşi doğum yapan Vesely'den yoksun olarak Pire'ye giden Fenerbahçe, maç boyunca oyunu kontrol etmeyi başardı. İlk yarısı 39-39 sona eren maçta hiç kopma olmadı. Sloukas, Kalinic ve Melih'in skor yükünü üstlendiği Sarı-Lacivertliler, son 7 saniyede potasını savunmayı başarınca maçı kazandı. Sloukas, eski takımına 20 sayı, 4 asist ve 5 ribauntla oynadı. Kalinic 16, Melih de 12 sayı attı. Olympiakos'ta ise Papanikolau 18 sayı attı.