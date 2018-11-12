Radikal kararlar kapıda

Trabzonspor Yönetimi kötü gidişata son vermek için kolları sıvadı. İstanbul'da mini bir zirve gerçekleştiren yönetim kurulu kulübün ekonomik olarak zarara uğramaması için önlem alacak. Ayrıca disiplinsiz hareketler sergileyen kişilerin cezalandırılması konusunda fikir birliğine varıldı. Trabzonspor'da özellikle Burak için, 'Kadro dışı' bırakılması konusunda bir karar çıkabileceği ifade edildi. Ayrıca taraftarlarla tartışan kaptan Onur Kıvrak'ın da bu konuyla ilgili olarak değerlendirmeye alınacağı vurgulandı. Bu konuda Ünal Karaman'ın da fikrine başvurulacak
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