Radikal kararlar kapıda

kötü gidişata son vermek için kolları sıvadı.'da mini bir zirve gerçekleştiren yönetim kurulu kulübün ekonomik olarak zarara uğramaması için önlem alacak. Ayrıca disiplinsiz hareketler sergileyen kişilerin cezalandırılması konusunda fikir birliğine varıldı.'da özellikleiçin, 'Kadro dışı' bırakılması konusunda bir karar çıkabileceği ifade edildi. Ayrıca taraftarlarla tartışan kaptan'ın da bu konuyla ilgili olarak değerlendirmeye alınacağı vurgulandı. Bu konudan'ın da fikrine başvurulacakTrabzon'da sakat Yusuf Yazıcı, M. Akbaş ve Kamil Ahmet'in aranın ardından sahalara döneceği öğrenildi