Fener’in jokeri Isla

Fenerbahçe'de orta sahada maça başlayıp sağ bekte bitiren Mauricio Isla, yüzde 78,2 başarıyla pas yapıp bir de asist yaparken; 3 top çalıp 9 ikili mücadele kazanarak sahanın en iyilerinden biri oldu.
ŞENER ÇIKINCA SAĞA GEÇTİ
Sarı-Lacivertli oyuncu, orta sahadaki eksikler nedeniyle Alanya maçına ön libero mevkisinde başladı. 52'de Şener sakatlanıp çıkınca bu kez savunmanın sağında oynadı.
ŞENER ÇIKINCA SAĞA GEÇTİ
Sarı-Lacivertli oyuncu, orta sahadaki eksikler nedeniyle Alanya maçına ön libero mevkisinde başladı. 52'de Şener sakatlanıp çıkınca bu kez savunmanın sağında oynadı.
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