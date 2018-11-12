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Fener’in jokeri Isla

Maça orta sahada başlayan ve enerjik oyunuyla göz dolduran Şilili yıldız, 90 dakikayı sağ kanatta tamamladı... Tecrübeli oyuncu yüzde 78 başarılı pas yaptı. 3 top çalıp, 9 ikili mücadele kazandı

Fener’in jokeri Isla
Fenerbahçe'de orta sahada maça başlayıp sağ bekte bitiren Mauricio Isla, yüzde 78,2 başarıyla pas yapıp bir de asist yaparken; 3 top çalıp 9 ikili mücadele kazanarak sahanın en iyilerinden biri oldu.

ŞENER ÇIKINCA SAĞA GEÇTİ
Sarı-Lacivertli oyuncu, orta sahadaki eksikler nedeniyle Alanya maçına ön libero mevkisinde başladı. 52'de sakatlanıp çıkınca bu kez savunmanın sağında oynadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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