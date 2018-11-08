  • Spor
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:40
  • Gazete

Blanc’tan Fener’e

F.Bahçe’nin hoca adayları arasında yer alan Blanc, “Önceliğim kulüp takımı çalıştırmak”dedi.

Blanc’tan Fener’e yeşil ışık
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Fransız hoca Laurent Blanc La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Milli takımlardan kendisine birkaç teklif geldiğini ifade eden Blanc, "Ancak bunları reddettim. Çünkü futbolu her gün yaşamak istiyorum. Bu yüzden ilk önceliğim bir kulüp takımı çalıştırmak" diye konuştu.

DİNLEMEYE HAZIRIM
Kendisine getirilecek projeyi dinlemeye hazır olduğunu söyleyen Fransız teknik adam, "Bir süredir görevden uzağım. Çalışmayı özledim. Serie A'ya yakınım ama her şey olabilir" dedi. Böylece F.Bahçe'ye yakmış oldu.



FRANSIZ DEVİ PSG'Yİ 3 SEZON ÇALIŞTIRDI
Tecrübeli en son olarak Fransız takımlarından 'i çalıştırdı. Tecrübeli hoca 3 yıl çalıştırdığı 'de başarılı sonuçlara imza attı. Ardından takımdan ayrıldı. Blanc hırslı bir teknik direktör olarak ün saldı.
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