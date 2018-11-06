Cezai yaptırımlar uygulanacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, G.Saray-F. Bahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, "Ülke futbolumuzun şiddet görüntüsüyle anılmasını istemiyoruz. Bu olumsuz tablonun oluşmasına sebebiyet verenlere ceza-i yaptırımlar mutlaka uygulanacaktır" dedi.
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