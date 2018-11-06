  • Spor
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:01
  • Gazete

Cezai yaptırımlar uygulanacak!

Kasapoğlu, derbideki olaylarla ilgili konuştu.

Cezai yaptırımlar uygulanacak!
Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, G.Saray-F. Bahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, "Ülke futbolumuzun şiddet görüntüsüyle anılmasını istemiyoruz. Bu olumsuz tablonun oluşmasına sebebiyet verenlere ceza-i yaptırımlar mutlaka uygulanacaktır" dedi.
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