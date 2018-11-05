  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:29
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'da hücum hattının performansı can sıkıyor

G.Saray’ın hücum hattında yer alan Eren, Sinan, , , ve son 7 maçta sadece 1 gollük katkı yaptı

Son 7 maçta 1 gol 0 asist!
ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı da kazanamayan 'da hücum performansı can sıkıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattında yer alan , , , , ve 'nin son 7 resmi maçta takıma katkısı sadece 1 gol oldu. Bu 6 isim bu 7 maçta hiç asist yapamadı. Galatasaray'ın önünde gollerini Donk ve Linnes atarken, son iki galibiyette de Donk ve Maicon'un imzası vardı.

TERİM ÇOK ZORLANIYOR
yaşanan bu tabloda maçının 11'ini kurmakta zorlanıyor. Tecrübeli hocanın Rodrigues'i kulübeye gönderebileceği gelen bilgiler arasında.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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