  • Spor
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:47
  • Gazete

taraftarı hayatını kaybetti

Derbi maçta adlı bir taraftarı kalp krizi geçirerek yaşama veda etti

Yasa boğan ölüm!
Derbide Türk Telekom Stadyumu'nda tribündeki yerlerini alan taraftarlarından Unifeb'li olduğu belirtilen 'in kalbi durdu. Acilen ambulansla hastaneye kaldırılan taraftarın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçeli taraftarları derin üzüntüye soktu. Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir çoğunluğu devre arasında tribünlerindeki yerlerinden ayrılarak stadı terketti. Üzücü olayın ardından Fenerbahçe, , başta olmak üzere birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.



Derbide hayatını kaybeden taraftarın 2014'te "Bu takıma kalp dayanmaz" diye tweet attığı ortaya çıktı.
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