Derbide Türk Telekom Stadyumu'nda tribündeki yerlerini alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu belirtilen Koray Şener'in kalbi durdu. Acilen ambulansla hastaneye kaldırılan taraftarın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçeli taraftarları derin üzüntüye soktu. Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir çoğunluğu devre arasında tribünlerindeki yerlerinden ayrılarak stadı terketti. Üzücü olayın ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.
Derbide hayatını kaybeden taraftarın 2014'te "Bu takıma kalp dayanmaz" diye tweet attığı ortaya çıktı.
Derbide hayatını kaybeden taraftarın 2014'te "Bu takıma kalp dayanmaz" diye tweet attığı ortaya çıktı.
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