Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Fenerbahçe maçı sonrası hakem Fırat Aydınus ve ekibine sert sözlerle yüklendi. Yedikleri ikinci gol öncesi Aydınus'un hatalı taç kararı verdiğini söyleyen Terim, "Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de... Hakkımı helal etmiyorum. Onları Allah'a havale ediyorum. Fırat Aydınus, arkadaşları, VAR ve Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale getirdi. Maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, bunun tek sorumlu onlardır" ifadelerini kullandı.







Derbiden önce tribünlerde bu görsel şov beğeni topladı.