Rakamlar tepetaklak

Üst üste lig ve Avrupa'da kötü sonuçlar alan Galatasaray'daki olumsuz tablo rakamlara da yansıdı. Geçen sezon Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Cimbom'un bu sezon performansını daha da artırması bekleniyordu. Ancak tersi oldu.
8 MAÇ VAR, YENEN GOL AYNI!
Galatasaray geçen sezon 17. haftada göreve gelen Terim'le çıktığı 18 lig maçında 12 gol yemişti. Sarı-Kırmızılılar bu sezon 10 haftada 12 golü kalesinde gördü ve olumsuz bir görüntü sergiledi.
TOPLA OYNAMA YÜZDESİ DÜŞTÜ
Takımın attığı gol ortalaması 2.2'den 1.7'ye inerken, puan ortalaması ise 2.3'ten 1.9'a geriledi. Ayrıca şut, topla oynama ve köşe vuruşu istatistiklerinde de geçtiğimiz sezona göre düşüşler yaşandı
PAS ARTIŞI YETERLİ OLMADI
Cimbom geçen sezona göre sadece pas rakamlarında yükseliş gösteriyor. Pas yüzdesi 79.4'ten 82.1'e, isabetli pas sayısıda 363'ten 368'ya çıktı. Ancak bu iki istatistik, iyi skorlar için yeterli olmadı.
8 MAÇ VAR, YENEN GOL AYNI!
Galatasaray geçen sezon 17. haftada göreve gelen Terim'le çıktığı 18 lig maçında 12 gol yemişti. Sarı-Kırmızılılar bu sezon 10 haftada 12 golü kalesinde gördü ve olumsuz bir görüntü sergiledi.
TOPLA OYNAMA YÜZDESİ DÜŞTÜ
Takımın attığı gol ortalaması 2.2'den 1.7'ye inerken, puan ortalaması ise 2.3'ten 1.9'a geriledi. Ayrıca şut, topla oynama ve köşe vuruşu istatistiklerinde de geçtiğimiz sezona göre düşüşler yaşandı
PAS ARTIŞI YETERLİ OLMADI
Cimbom geçen sezona göre sadece pas rakamlarında yükseliş gösteriyor. Pas yüzdesi 79.4'ten 82.1'e, isabetli pas sayısıda 363'ten 368'ya çıktı. Ancak bu iki istatistik, iyi skorlar için yeterli olmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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EEE FATİH HOCA TUDORUN TAKIMININ EKMEĞİNİ 2 YIL YEDİN. ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİN İÇİN YERLİ FUTBOLCU TOPLAMAYA ÇALIŞIYORSUN. TAKIMI DAĞITTIN. ARTIK AŞAĞI DOĞRU BU TAKIM SÜRÜKLENİR. KİMSENİN YÜZÜ GÜLMÜYOR. FENER TOPARLAR AMA GALATASARAY ÇOK ZOR.
HAHAHAHA ESKİYALARDAN MAGANDALARDAN HİİİİİİİÇ FUTBOLCU OLURMU TÜRKİYE HARİÇ...…………...
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