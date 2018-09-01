Fenerbahçe Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, ligin 4. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. İlk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak sadece 3 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, kazanarak moral bulmaya çalışacak. 5 puanla namağlup yoluna devam eden konuk sarı-kırmızılı ekip ise Kadıköy'de sürpriz kovalayacak. İki takımda da cezalı oyuncu yok. Sarı- lacivertlilerde İsmail ve Aatıf, Kayserspor'da ise Sakıb sakatlıkları sebebiyle 19.15'teki mücadelede forma giyemeyecek. Yeni transferlerle daha da güçlenen Kanarya'nın kadrosu çok merak ediliyor.



İLK 11'LER

​Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Eljif, Reyes Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

F.Bahçe, Kayserispor'u 44 lig maçında 28 kez yenip, 6 defa mağlup olurken, 10 maç berabere bitti. İstanbul'daki maçlarda da Kanarya'nın 16-2 üstünlüğü var; 2 maçta eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde açık ara önde olduğu rakibi önünde son dönemde oldukça zorlanıyor. F.Bahçe, son 4 maçın sadece 1'ini kazandı; Kayseri 1 kez üstün geldi, 2 karşılaşma berabere bitti..