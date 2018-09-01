Fenerbahçe Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, ligin 4. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. İlk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak sadece 3 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, kazanarak moral bulmaya çalışacak. 5 puanla namağlup yoluna devam eden konuk sarı-kırmızılı ekip ise Kadıköy'de sürpriz kovalayacak. İki takımda da cezalı oyuncu yok. Sarı- lacivertlilerde İsmail ve Aatıf, Kayserspor'da ise Sakıb sakatlıkları sebebiyle 19.15'teki mücadelede forma giyemeyecek. Yeni transferlerle daha da güçlenen Kanarya'nın kadrosu çok merak ediliyor.
SON DÖRT MAÇTAN 1'İNİ KAZANABİLDİ
F.Bahçe, Kayserispor'u 44 lig maçında 28 kez yenip, 6 defa mağlup olurken, 10 maç berabere bitti. İstanbul'daki maçlarda da Kanarya'nın 16-2 üstünlüğü var; 2 maçta eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde açık ara önde olduğu rakibi önünde son dönemde oldukça zorlanıyor. F.Bahçe, son 4 maçın sadece 1'ini kazandı; Kayseri 1 kez üstün geldi, 2 karşılaşma berabere bitti..
SON DÖRT MAÇTAN 1'İNİ KAZANABİLDİ
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Eljif, Reyes Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani
F.Bahçe, Kayserispor'u 44 lig maçında 28 kez yenip, 6 defa mağlup olurken, 10 maç berabere bitti. İstanbul'daki maçlarda da Kanarya'nın 16-2 üstünlüğü var; 2 maçta eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde açık ara önde olduğu rakibi önünde son dönemde oldukça zorlanıyor. F.Bahçe, son 4 maçın sadece 1'ini kazandı; Kayseri 1 kez üstün geldi, 2 karşılaşma berabere bitti..
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