A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

A Milli Takım, 3 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Rusya maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 6 Eylül Perşembe günü Trabzon'a gidecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 18.30'da başlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, İsveç ile oynayacağı karşılaşma için 8 Eylül Cumartesi günü Trabzon'dan Stockholm'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı 9 Eylül Pazar günü saat 18.30'da Friends Arena'da gerçekleştirilecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını da stadyumda saat 19.00'da yapacak.

İsveç ile Türkiye arasında Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakası saat 20.45'te başlayacak.