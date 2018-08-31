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Son dakika: A 'ın ve maçı kadroları açıklandı

'nin ve ile Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi A aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

A Milli Takım, 3 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 6 Eylül Perşembe günü Trabzon'a gidecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 18.30'da başlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı -Rusya Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, ile oynayacağı karşılaşma için 8 Eylül Cumartesi günü Trabzon'dan Stockholm'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı 9 Eylül Pazar günü saat 18.30'da Friends Arena'da gerçekleştirilecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını da stadyumda saat 19.00'da yapacak.

İsveç ile Türkiye arasında Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakası saat 20.45'te başlayacak.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 15:09
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