Harun Tekin bombası!

Volkan Demirel'in istikrarsız performansı sonrası kaleci arayışı içine giren Fenerbahçe, Harun Tekin için Bursaspor'a resmi teklifte bulundu.
İDMANA ÇIKMADI
Milli kaleci için Yeşil-Beyazlılar'a 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fenerbahçe, transferde önemli mesafe kat etti. Bursa cephesinin 2.5 milyon Euro'da direttiği ve aradaki farkın kapanması sonrası transferin bitebileceği öğrenildi. Harun dün sakatlığı olmamasına rağmen Bursaspor'un idmanında takımdan ayrı çalıştı.
İDMANA ÇIKMADI
Milli kaleci için Yeşil-Beyazlılar'a 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fenerbahçe, transferde önemli mesafe kat etti. Bursa cephesinin 2.5 milyon Euro'da direttiği ve aradaki farkın kapanması sonrası transferin bitebileceği öğrenildi. Harun dün sakatlığı olmamasına rağmen Bursaspor'un idmanında takımdan ayrı çalıştı.
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