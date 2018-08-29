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bombası!

Milli kaleci için ’a 2 milyon Euro öneren Fener i bitirmeye çok yakın

Harun Tekin bombası!
Volkan Demirel'in istikrarsız performansı sonrası kaleci arayışı içine giren Fenerbahçe, Harun Tekin için Bursaspor'a resmi teklifte bulundu.

İDMANA ÇIKMADI
Milli kaleci için Yeşil-Beyazlılar'a 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren , de önemli mesafe kat etti. Bursa cephesinin 2.5 milyon Euro'da direttiği ve aradaki farkın kapanması sonrası transferin bitebileceği öğrenildi. Harun dün sakatlığı olmamasına rağmen 'un idmanında takımdan ayrı çalıştı.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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