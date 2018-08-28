Motivasyonum çöktüğü zaman Beşiktaş çöker

Fikret Orman gündem belirleyecek açıklamalar yaptı. Beşikta�� Başkanı önemli işler yaptıklarını söyleyerek, "Beşiktaş tarihinin toplam tarihinden daha fazla yatırım yaptık. Ancak zaman ilerledikçe motivasyon düşüyor. İlgi başka yere gidiyor. Önem verdiğim şey motivasyon. Motivasyonum düştüğü zaman Beşiktaş çöker" dedi.
BÜTÜN EVRAKLAR HALKA AÇIKTIR
Başkan olduğunda 500 tane hacizle karşılaştığını söyleyen Orman, "Eğer bilip de konuşmayan varsa şerefsizdir. Beşiktaş'ın bütün evrakları halka açıktır. Beşiktaş'ta paraya ve transfere elimi sürmedim" dedi.
TARAFTARIN BUNA HAKKI YOK
Antalyaspor maçında Oğuzhan'a tepki gösteren taraftarlara seslenen Orman, "Oğuzhan bu takımın kaptanlığını yapmıştır, Şampiyonlukta emeği çoktur. Benim oyuncumu ıslıklamaya hakları yok" diye konuştu.
FORVET ARKASINA TAKVİYE
Kadronun 23 ya da 24'e inmesi gerektiğini ifade eden Orman, "Bu sayıyı indirirsek forvet ya da forvet arkasına transfer yapmak istiyoruz. Birçok isim geçiyor ama bizim için en önemlisi Beşiktaş'ın itibarıdır" dedi.
BÜTÜN EVRAKLAR HALKA AÇIKTIR
Başkan olduğunda 500 tane hacizle karşılaştığını söyleyen Orman, "Eğer bilip de konuşmayan varsa şerefsizdir. Beşiktaş'ın bütün evrakları halka açıktır. Beşiktaş'ta paraya ve transfere elimi sürmedim" dedi.
TARAFTARIN BUNA HAKKI YOK
Antalyaspor maçında Oğuzhan'a tepki gösteren taraftarlara seslenen Orman, "Oğuzhan bu takımın kaptanlığını yapmıştır, Şampiyonlukta emeği çoktur. Benim oyuncumu ıslıklamaya hakları yok" diye konuştu.
FORVET ARKASINA TAKVİYE
Kadronun 23 ya da 24'e inmesi gerektiğini ifade eden Orman, "Bu sayıyı indirirsek forvet ya da forvet arkasına transfer yapmak istiyoruz. Birçok isim geçiyor ama bizim için en önemlisi Beşiktaş'ın itibarıdır" dedi.
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