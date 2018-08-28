Yol Durumu
  1. Comolli fiyaskosu!
  2. Sarı-kırmızı fırtına

Feghouli yine kesik yedi

Terim ilk iki haftada olduğu gibi Cezayirlı yıldızı 11’e almadı

Feghouli yine kesik yedi
Geçen sezonun son bölümündeki performansı eleştiri konusu olan Sofiane Feghouli bu sezon yedek kulübesine hapsoldu... Fatih Terim, Ankaragücü ve Göztepe maçlarının ardından Alanyaspor karşısında da Cezayirli yıldızı ilk 11'e almadı. İstenen çizgide olmayan bir başka isim olan Sinan Gümüş'e yine forma veren tecrübeli hoca, idmanlardaki istekli haline rağmen Fegholi'yi yedek bıraktı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar