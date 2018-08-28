Geçen sezonun son bölümündeki performansı eleştiri konusu olan Sofiane Feghouli bu sezon yedek kulübesine hapsoldu... Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü ve Göztepe maçlarının ardından Alanyaspor karşısında da Cezayirli yıldızı ilk 11'e almadı. İstenen çizgide olmayan bir başka isim olan Sinan Gümüş'e yine forma veren tecrübeli hoca, idmanlardaki istekli haline rağmen Fegholi'yi yedek bıraktı.
Feghouli yine kesik yedi
Teknik direktör Terim ilk iki haftada olduğu gibi Cezayirlı yıldızı 11’e almadı
Etiketler: Fatih Terim , Sinan Gümüş , Göztepe , TEKNİK DİREKTÖR , Alanyaspor
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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