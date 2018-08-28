Beşiktaş transferde10 numaraya odaklandı... 3 günden beri İtalyan kulübü Torino ile Adem Ljajic'i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi İtalya'da karargah kurmuş durumda. Yönetim bu oyuncuyu kiralamak isterken Torino Sırp yıldızı bonservisiyle verme teklifinde bulundu 26 yaşındaki futbolcunun 3 milyon Euro yıllık parayı kabul etmesi üzerine yönetim Torino ile görüşmelerine hız verdi. İtalyan kulübünün 7 milyon Euro'da diretmesi üzerine bu rakamı 4.5 milyon Euro civarına çekmek isteyen Ali Naibi pazarlıklarını sürdürüyor. Torino'nun Adem Ljajic'i bu sezon kadroda düşünmemesi Siyah-Beyazlı yönetimin elini güçlendirirken g��rüşmeler tam gaz devam ediyor.
GÜNEŞ ONU ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Sırp futbolcunun transfer edilmesini çok istediği ortaya çıktı. Ljajic ayrıca gol yüzdesi yüksek bir oyuncu.
GÜNEŞ ONU ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Sırp futbolcunun transfer edilmesini çok istediği ortaya çıktı. Ljajic ayrıca gol yüzdesi yüksek bir oyuncu.
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