G.Saray'da Tarık Çamdal'ın elden çıkarılması için yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Anadolu kulüpleriyle hergün miüthiş br trafik yaşıyor. Transferin bitimine 1 hafta kala Tarık Çamdal elden çıkarılmak isteniyor.
Tarık için telefon trafiği
G.Saray’da maliyeti nedeniyle satılması gündemde olan Tarık Çamdal için kulüplerle müthiş bir telefon trafiği yaşanıyor...
Etiketler: tarık çamdal , Transferin
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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