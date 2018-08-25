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Tarık için telefon trafiği

G.Saray’da maliyeti nedeniyle satılması gündemde olan için kulüplerle müthiş bir telefon trafiği yaşanıyor...

Tarık için telefon trafiği
G.Saray'da 'ın elden çıkarılması için yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Anadolu kulüpleriyle hergün miüthiş br trafik yaşıyor. bitimine 1 hafta kala Tarık Çamdal elden çıkarılmak isteniyor.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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