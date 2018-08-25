Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı. Konuk ekip Erzurumspor daha atak bir futbol oynamasına rağmen gol sesi çıkmadı. 16'da Özer Hurmacı önünde kalan topa sert vurdu ama top savunmadan sekip kornere gitti. 33'te Umar'ın şutunda top direğin yanından dışarı gitti 59'da Scuk uygun durumda topu ağlara atamadı. 70'de Robin'in şutunda top az farkla dışarı çıktı. Son 20 dakikada 2 takım da girdikleri pozisyonlardan yararlanamayınca maç 0-0 berabere bitti
Rize’de sessiz film
Konuk ekip daha üstün oynamasına rağmen gol atmayı başaramadı. 2 ekip 3. haftayı da galibiyetsiz geçmiş oldu
Etiketler: süper lig , Çaykur Rizespor , özer hurmacı , konuk
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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