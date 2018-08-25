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Rize’de sessiz film

ekip daha üstün oynamasına rağmen gol atmayı başaramadı. 2 ekip 3. haftayı da galibiyetsiz geçmiş oldu

Rize’de sessiz film
Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı. ekip Erzurumspor daha atak bir futbol oynamasına rağmen gol sesi çıkmadı. 16'da önünde kalan topa sert vurdu ama top savunmadan sekip kornere gitti. 33'te Umar'ın şutunda top direğin yanından dışarı gitti 59'da Scuk uygun durumda topu ağlara atamadı. 70'de Robin'in şutunda top az farkla dışarı çıktı. Son 20 dakikada 2 takım da girdikleri pozisyonlardan yararlanamayınca maç 0-0 berabere bitti
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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