Galatasaray'da dün transferde sıcak saatler yaşandı. Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transfer olduğu resmen açıklandıktan sonra Brezilyalı stoper Maicon için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan takımı Al Hilal, dün gece geç saatlere kadar transferi sonuçlandırmak için çalıştı. Sonunda da amacına ulaştı. Cimbom, Maicon'u Al Hilal'e 1 yıllığına kiraladı. Aslan kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro kazanacak. Fatih Terim'in transferine onay verdiği Maicon'un yerine Galatasaray'ın 2 stoper alması bekleniyor. Cimbom, Barcelonalı Thomas Vermaelen'in yanı sıra Stoke City'li Bruno Martins Indi ile de görüşmelerini sürdüyor. Transferin bitmesine kısa bir süre kala G.Saray hareketli saatler yaşıyor.
Maicon da Al Hilal’de
G.Saray, Bafetimbi Gomis’in ardından Brezilyalı stoperi Maicon için Suudi Arabistan kulübüyle anlaştı... Sambacı 1 yıllığına kiralandı... Aslan, 2.5 milyon Euro kazanacak...
Etiketler: Suudi Arabistan , Fatih Terim , thomas vermaelen , Stoke City , Bafetimbi Gomis , Al-Hilal , Maicon , Galatasaray , transfer
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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