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da Al Hilal’de

G.Saray, ’in ardından Brezilyalı stoperi için kulübüyle anlaştı... Sambacı 1 yıllığına kiralandı... Aslan, 2.5 milyon Euro kazanacak...

Maicon da Al Hilal’de
Galatasaray'da dün de sıcak saatler yaşandı. Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transfer olduğu resmen açıklandıktan sonra Brezilyalı stoper Maicon için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan takımı Al Hilal, dün gece geç saatlere kadar transferi sonuçlandırmak için çalıştı. Sonunda da amacına ulaştı. Cimbom, Maicon'u Al Hilal'e 1 yıllığına kiraladı. Aslan kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro kazanacak. 'in transferine onay verdiği Maicon'un yerine Galatasaray'ın 2 stoper alması bekleniyor. Cimbom, Barcelonalı Thomas Vermaelen'in yanı sıra 'li Bruno Martins Indi ile de görüşmelerini sürdüyor. Transferin bitmesine kısa bir süre kala G.Saray hareketli saatler yaşıyor.
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