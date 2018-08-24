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Kanarya ’ye bileniyor

, 1 günlük iznin ardından dün Cocu yönetiminde çift idmanla günü tamamladı...

Kanarya Göztepe’ye bileniyor
F.Bahçe 1 günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıkların çift idmanla devam etti. Günün ilk idmanı kondisyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kala meçla tamamlandı. 2. idmanda ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. F.Bahçe bugün yapacağı çalışmanın ardından İzmir'e gidecek.

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