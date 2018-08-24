Kanarya Göztepe’ye bileniyor

günlük iznin ardındanmaçının hazırlıkların çift idmanla devam etti. Günün ilk idmanı kondisyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kala meçla tamamlandı.idmanda ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.bugün yapacağı çalışmanın ardındangidecek.