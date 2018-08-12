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Alperen Avrupa 5’incisi

, yüksek atlama finalini 2.24 ile beşinci sırada tamamladı

Alperen Avrupa 5’incisi
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama finalinde , 2.24 metre atlayarak şampiyonayı beşinci sırada tamamladı. 70 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Alperen, göğsümüzü kabarttı.
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