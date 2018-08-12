Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama finalinde Alperen Acet, 2.24 metre atlayarak şampiyonayı beşinci sırada tamamladı. 70 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Alperen, göğsümüzü kabarttı.
Alperen Avrupa 5’incisi
Alperen Acet, yüksek atlama finalini 2.24 ile beşinci sırada tamamladı
Etiketler: Alperen Acet
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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