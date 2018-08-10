FabriI'yi Fulham'a satmasına rağmen kaleci transferinde frene basan Beşiktaş için İngiltere'den flaş bir iddia geldi... Ada basını, Siyah-Beyazlılar'ın David Ospina'nın transferi konusunda Arsenal ile her konuda anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde, Beşiktaş ile Kolombiyalı file bekçisi arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. İngiliz ekibinden forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Ospina, İtalyan ekibi Napoli ile de temas halinde. Deneyimli kaleciyi ikna etmek için yoğun bir çaba harcayan Beşiktaş yönetiminin Ospina için kesenin ağzını açacğı öne sürüldü.
İngiliz basınından yine David Ospina iddiası
Ada basını, Beşiktaş’ın Arsenal ile anlaştığını, Kolombiyalı kaleci ile pazarlıkların ise sürdüğünü duyurdu...
Etiketler: David Ospina , Beşiktaş , Arsenal , Napoli , kolombiyalı , İngiliz , transfer , İngiltere , ada
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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