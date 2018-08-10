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basınından yine iddiası

basını, ’ın ile anlaştığını, kaleci ile pazarlıkların ise sürdüğünü duyurdu...

İngiliz basınından yine David Ospina iddiası
FabriI'yi Fulham'a satmasına rağmen kaleci inde frene basan Beşiktaş için İngiltere'den flaş bir iddia geldi... basını, Siyah-Beyazlılar'ın David Ospina'nın transferi konusunda Arsenal ile her konuda anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde, Beşiktaş ile Kolombiyalı file bekçisi arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. ekibinden forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Ospina, İtalyan ekibi Napoli ile de temas halinde. Deneyimli kaleciyi ikna etmek için yoğun bir çaba harcayan yönetiminin Ospina için kesenin ağzını açacğı öne sürüldü.
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