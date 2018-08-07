Benfica’dan korkmuyoruz

F.Bahçe'nin hocası Phillip Cocu, Benfica maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Cocu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız kolay takım diye bir şey yoktur. Her maçta maksimum performansı sergilemek zorundasınız. Biz rakibimize saygı duyuyoruz ama bu saygı, korku değil" şeklinde konuştu
HAYATINIZ ZORLAŞIR
Cocu, "Benfica maçında sadece savunma yaparak sahada olamazsınız. O zaman hayatınızı zorlaştırırsınız" dedi.
KALİTEMİZE İNANIYORUZ
Hollandalı hoca, "Benfica, geçiş oyunlarında iyi. Birlikte hareket ettiklerinde güçlüler. Maksimum seviyede iyi oynayıp avantajlı skor elde etmeliyiz. F.Bahçe olarak kalitemize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
JOSEF BU TAKIMIN BİR PARÇASI
Cocu, cezalı olan Josef de Souza'nın Portekiz'e gelmesiyle ilgili olarak, "Souza'nın buraya gelmesinin sebebi, bu takımın bir parçası olması. İki maçta da cezalı ama katkı vereceğini düşündük" diye konuştu.
HAYATINIZ ZORLAŞIR
Cocu, "Benfica maçında sadece savunma yaparak sahada olamazsınız. O zaman hayatınızı zorlaştırırsınız" dedi.
KALİTEMİZE İNANIYORUZ
Hollandalı hoca, "Benfica, geçiş oyunlarında iyi. Birlikte hareket ettiklerinde güçlüler. Maksimum seviyede iyi oynayıp avantajlı skor elde etmeliyiz. F.Bahçe olarak kalitemize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
JOSEF BU TAKIMIN BİR PARÇASI
Cocu, cezalı olan Josef de Souza'nın Portekiz'e gelmesiyle ilgili olarak, "Souza'nın buraya gelmesinin sebebi, bu takımın bir parçası olması. İki maçta da cezalı ama katkı vereceğini düşündük" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.