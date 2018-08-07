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’dan korkmuyoruz

maçında savunmayı iyi yapmalısınız. Ama asla sadece savunma yaparak sahada olamazsınız. O zaman kendi hayatımızı zorlaştırırız. "Geçiş oyunlarında iyiler. olduklarında güçlüler. seviyede iyi oynamamız ve tur için avantajlı skoru elde etmemiz gerekiyor..."

Benfica’dan korkmuyoruz
F.Bahçe'nin hocası Phillip Cocu, Benfica maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Cocu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız kolay takım diye bir şey yoktur. Her maçta performansı sergilemek zorundasınız. Biz rakibimize saygı duyuyoruz ama bu saygı, korku değil" şeklinde konuştu

HAYATINIZ ZORLAŞIR
Cocu, " maçında sadece savunma yaparak sahada olamazsınız. O zaman hayatınızı zorlaştırırsınız" dedi.

KALİTEMİZE İNANIYORUZ
Hollandalı hoca, "Benfica, geçiş oyunlarında iyi. hareket ettiklerinde güçlüler. Maksimum seviyede iyi oynayıp avantajlı skor elde etmeliyiz. F.Bahçe olarak kalitemize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

JOSEF BU TAKIMIN BİR PARÇASI
Cocu, cezalı olan Josef de Souza'nın Portekiz'e gelmesiyle ilgili olarak, "Souza'nın buraya gelmesinin sebebi, bu takımın bir parçası olması. İki maçta da cezalı ama katkı vereceğini düşündük" diye konuştu.
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