Akhisarspor'un Ukraynalı futbolcusu Yevgen Seleznyov, Galatasaray'ı hiçbir karşılaşmada boş geçmiyor... Sarı-Kırmızılı takıma karşı dün 6. resmi maçına çıkan Seleznyov, karşılaşmanın 5. dakikasında fileleri sarsarak Galatasaray'a karşı 6. golünü kaydetmiş oldu. Dün akşamki finalde Galatasaray savunmasını en çok zorlayan isim olan Ukraynalı golcü, Akhisarspor adına gecenin yıldızı olmayı başardı. Galibiyette başrol oynadı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşadı
Aslan’ın belalısı Seleznyov
Akhisarspor’u Galatasaray önünde 1-0 öne geçiren golü atan Selezynov, Sarı-Kırmızılılar’a karşı 6. maçında 6. golünü kaydetti
Etiketler: Galatasaray , ukraynalı
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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