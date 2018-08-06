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Aslan’ın belalısı Seleznyov

Akhisarspor’u önünde 1-0 öne geçiren golü atan Selezynov, Sarı-Kırmızılılar’a karşı 6. maçında 6. golünü kaydetti

Aslan’ın belalısı Seleznyov
Akhisarspor'un futbolcusu Yevgen Seleznyov, 'ı hiçbir karşılaşmada boş geçmiyor... Sarı-Kırmızılı takıma karşı dün 6. resmi maçına çıkan Seleznyov, karşılaşmanın 5. dakikasında fileleri sarsarak Galatasaray'a karşı 6. golünü kaydetmiş oldu. Dün akşamki finalde Galatasaray savunmasını en çok zorlayan isim olan Ukraynalı golcü, Akhisarspor adına gecenin yıldızı olmayı başardı. Galibiyette başrol oynadı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşadı
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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