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Ospina&Bacca yolunda!

basını iki yıldız ismin ’la görüştüğünü yazdı

Ospina&Bacca Beşiktaş yolunda!
Beşiktaş için yabancı basından çarpıcı iddiaları... Kolombiya medyası, 'ın tecrübeli kaleci David Ospina ile görüşmelerine devam ettiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.

Gazeteler, Siyah- Beyazlılar'ın İspanyol kalecisi Fabri'yi Fulham'a sattığını ve Ospina transferinde ciddi olduğunu belirtti. lı gazetecileri ayrıca, Milan'ın tecrübeli golcüsü Carlos Bacca'nın da Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığını belirtti. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü Bacca'nın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

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