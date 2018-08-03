Ospina&Bacca Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş için yabancı basından çarpıcı transfer iddiaları... Kolombiya medyası, Kara Kartal'ın tecrübeli kaleci David Ospina ile görüşmelerine devam ettiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.
Gazeteler, Siyah- Beyazlılar'ın İspanyol kalecisi Fabri'yi Fulham'a sattığını ve Ospina transferinde ciddi olduğunu belirtti. Kolombiyalı gazetecileri ayrıca, Milan'ın tecrübeli golcüsü Carlos Bacca'nın da Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığını belirtti. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü Bacca'nın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
Gazeteler, Siyah- Beyazlılar'ın İspanyol kalecisi Fabri'yi Fulham'a sattığını ve Ospina transferinde ciddi olduğunu belirtti. Kolombiyalı gazetecileri ayrıca, Milan'ın tecrübeli golcüsü Carlos Bacca'nın da Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığını belirtti. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü Bacca'nın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
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