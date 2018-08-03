Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu'nun, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında orta sahanın ortasında hem oyunu yönlendirme hem de kesicilik görevi verdiği Eljif Elmas, performansıyla herkese parmak ısırttı. 2. golde de asistin sahibi oldu... Cocu'nun bankosu olan Türk asıllı Makedon futbolcu, özellikle rakip kaleye yaptığı driplinglerde kalitesini herkese gösterdi.
Eljif 2 görevi de tam yaptı
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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