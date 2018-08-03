Yol Durumu
  1. Jardel: Fenerbahçe’nin gücünü biliyoruz
  2. Ayew henüz yüzde 50’de

Eljif 2 görevi de tam yaptı

Eljif 2 görevi de tam yaptı
Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu'nun, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında orta sahanın ortasında hem oyunu yönlendirme hem de kesicilik görevi verdiği Eljif Elmas, performansıyla herkese parmak ısırttı. 2. golde de asistin sahibi oldu... Cocu'nun bankosu olan Türk asıllı Makedon futbolcu, özellikle rakip kaleye yaptığı driplinglerde kalitesini herkese gösterdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar