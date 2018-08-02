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Baba komisyon tartışması

inde babası Abedi Pele’nin 850 bin Euro komisyon aldığı iddiası, taraftarlar arasında tartışma yarattı...

Baba komisyon tartışması
F.Bahçe'nin İngiltere'nin Swansea takımından 1 yıllığına 1.5 milyon Euro karşılığında kiraladığı Andre Ayew inde oyuncunun babası Abedi Pele'nin de 850 bin Euro komisyon aldığı iddiası tartışma yarattı. 'in babasının aldığı komisyon hakkındaki haberler çıkması üzerine taraftarlar, ödenen yüksek ücrete sosyal medyadan itiraz etti.

RAKAMI YÜKSEK BULDULAR
Ayew'in babası Abedi Pele'nin aldığı 850 bin Euro'luk komisyonu fazla bulan Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Verilen komisyon, kiralama ücretinin yarısından fazla", "1 yıl için 850 bin Euro komsiyon abartılı" yorumlarını yaptı.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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