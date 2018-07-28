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Yönetim 20 milyon daha ödeyecek!

Daha önce katılım lisansı için 40 milyon ödeyen yönetim, tescile engel lar için de 20.5 milyon TL ödeyecek

Yönetim 20 milyon TL daha ödeyecek!
Geçtiğimiz hafta yaptığı ödemelerle 'nin lige katılım lisansını almaya engel ları kapatan şimdi de tescile engel borçları ödemek için harekete geçti. Yönetimin ödemesi gereken rakam 20 milyon 500 bin TL. Ersun Yanal ve yardımcılarına 10 milyon , Aykut Demir'e 8 Milyon TL ve 'ye 2 milyon 500 bin TL ödenmek zorunda.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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