Geçtiğimiz hafta yaptığı ödemelerle TFF'nin lige katılım lisansını almaya engel borçları kapatan Trabzonspor şimdi de tescile engel borçları ödemek için harekete geçti. Yönetimin ödemesi gereken rakam 20 milyon 500 bin TL. Teknik Direktör Ersun Yanal ve yardımcılarına 10 milyon TL, Aykut Demir'e 8 Milyon TL ve Mehmet Ekici'ye 2 milyon 500 bin TL ödenmek zorunda.
Yönetim 20 milyon TL daha ödeyecek!
Daha önce katılım lisansı için 40 milyon TL ödeyen yönetim, tescile engel borçlar için de 20.5 milyon TL ödeyecek
Etiketler: TEKNİK DİREKTÖR , TL , mehmet ekici , borç , TFF , Trabzonspor
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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