Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, ameliyat edildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Eren Tozlu'nun yapılan kontrollerinde sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. Eren Tozlu, 1 ay sonra çalışmalara başlayacak.
Malatyasporlu Eren bıçak altına yattı
Etiketler: süper lig , yeni malatyaspor , Eren Tozlu
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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