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Malatyasporlu Eren bıçak altına yattı

Malatyasporlu Eren bıçak altına yattı
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, ameliyat edildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Eren Tozlu'nun yapılan kontrollerinde sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. Eren Tozlu, 1 ay sonra çalışmalara başlayacak.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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