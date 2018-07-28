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Fener'e evet dedim

töreninde çok mutlu görünen Ayew, “Comolli göreve geldiği beni aradı ve teklif yaptı. Ben de kendisine ‘Evet’ cevabını verdim” ifadesini kullandı

Fenere ilk gün evet dedim
Fenerbahçe'nin Swansea City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve 'a getirdiği Andre Ayew için dün töreni düzenlendi. İmza töreninde Fransız sportif direktör Damien Comolli de bulundu. Comolli ve Ayew önemli açıklamalar yaptı.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM
Ganalı futbolcu, "Sayın Comolli, F.Bahçe'de göreve geldiği an beni aradı ve 'Büyük bir kulübe büyük bir projeye gelmek ister misin?' diye sordu, ben de 'Evet' dedim" ifadesini kullandı.

KADIKÖY'Ü UNUTAMADIM
Ayew şöyle devam etti: "Marsilya'yla burada oynadığımız maçı dün gibi hatırlıyorum. 'ün inanılmaz bir atmosferi ve muhteşem bir taraftar vardı. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum."



​APPIAH gelmemi çok istedi
Appıah bana sürekli olarak F.Bahçe'ye gelmemi söyledi. ''ye gitmek senin için en iyi seçenek' dedi. O, Fenerbahçe'yi seviyor. Tesisleri, taraftarı, stadı... Kulübün büyüklüğü beni çok heyecanlandırıyor."
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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