Yol Durumu
  1. 20 yıllık fotoğraf duygulandırdı!
  2. İnşallah ligde kalıcı oluruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Doğru adres

G.Saraylı dün ’a gelen Ayew’e “Yanlış gitme, Florya’da buluşalım. Böylece daha az trafik görürsün” mesajını atınca bir anda tatlı bir mesaj savaşı başladı. Ayew de Gomis'e "Doğru adresin keyfini çıkaracağım" cevabını verdi. ise "Doğru adreste seni bekliyoruz. Heyecanlıyız" mesajıyla son noktayı koydu




Yaklaşık 20 günlük uğraşın ardından Andre Ayew'i 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşırken dün müthiş bir mesaj trafiği yaşandı. Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew için hoş geldin mesajı yayımlarken takılmadan da edemedi.
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