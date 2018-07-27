Yaklaşık 20 günlük uğraşın ardından Andre Ayew'i 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşırken dün müthiş bir mesaj trafiği yaşandı. Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew için hoş geldin mesajı yayımlarken takılmadan da edemedi.
Doğru adres Kadıköy
G.Saraylı Gomis dün İstanbul’a gelen Ayew’e “Yanlış gitme, Florya’da buluşalım. Böylece daha az trafik görürsün” mesajını atınca bir anda tatlı bir mesaj savaşı başladı. Ayew de Gomis'e "Doğru adresin keyfini çıkaracağım" cevabını verdi. Fenerbahçe ise "Doğru adreste seni bekliyoruz. Heyecanlıyız" mesajıyla son noktayı koydu
Yaklaşık 20 günlük uğraşın ardından Andre Ayew'i 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşırken dün müthiş bir mesaj trafiği yaşandı. Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew için hoş geldin mesajı yayımlarken takılmadan da edemedi.
Etiketler: Kadıköy , Gomis , Andre Ayew , Fenerbahçe , İstanbul
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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