Beşiktaş 16 yıl sonra Fulya’da

Avrupa Ligi 2. ön elemesinde yarın B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, rakibinin sahasının suni çim olması dolayısıyla dün akşam idmanını Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaptı. Beşiktaş altyapı takımlarının kullandığı ve zemini suni çim olan Fulya'da Siyah-Beyazlılar 16 yıl sonra idman yapmış oldu.
Etiketler: Beşiktaş , Hakkı Yeten , 16 yıl
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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