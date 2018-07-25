Yol Durumu
  1. Sivas aldı Fener baktı!
  2. Yeni sezonda hedef büyüdü

sonra Fulya’da

Beşiktaş 16 yıl sonra Fulya’da
Avrupa Ligi 2. ön elemesinde yarın B36 Torshavn ile karşılaşacak olan , rakibinin sahasının suni çim olması dolayısıyla dün akşam idmanını Fulya Tesisleri'nde yaptı. Beşiktaş altyapı takımlarının kullandığı ve zemini suni çim olan Fulya'da Siyah-Beyazlılar sonra idman yapmış oldu.
Etiketler: , ,
  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ