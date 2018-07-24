Erzurumspor takım kaptanları Mert Nobre ve Burhan Eşer ile yollarını ayırdı. Basın Sözcüsü Metin Barlak, 2018-2019 futbol sezonu kulüp disiplin talimatının "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" içeriğini taşıyan ilgili maddesi gereğince sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini söyledi.



