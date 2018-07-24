Beşiktaş Yönetimi'nin Adriano için Real Betis'e olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen Başkan Fikret Orman'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi. Bu karar sol bekte fazla alternatifin olmamasından kaynaklandı.
Adriano için Betis’e olumsuz cevap
Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu göndermeme kararı aldı
Etiketler: Real Betis , TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş , Fikret Orman , beşiktaş yönetim , Adriano
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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