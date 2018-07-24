Adriano için Betis’e olumsuz cevap

Beşiktaş Yönetimi'nin Adriano için Real Betis'e olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen Başkan Fikret Orman'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi. Bu karar sol bekte fazla alternatifin olmamasından kaynaklandı.