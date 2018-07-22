ALİ Koç başkanlığında ve teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Sarı-Lacivertliler, yeni sezon öncesi taraftarının huzuruna çıktığı ilk hazırlık maçında Feyenoord'la 3-3 berabere kaldı. Dolu tribünler önünde oynanan maça hızla başlayan Kanarya'da 7. dakikada Alper'in kaleciden dönen şutunu ceza sahası dışından ağlara yollayan Eljif Elmas, skoru 1-0'a getirdi.
VALBUENA'DAN HARİKA GOL
Oyunun kontrolünü tamamen eline alan F.Bahçe, 13'te Barış'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano skoru 2-0 yaptı. 18. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena, harika bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yollayarak durumu 3-0'a taşıdı.
FENER SON DAKİKALARDA DAĞILDI
F.Bahçe adına 32'de kazanılan penaltı atışında Giuliano kaleciyi geçemedi. Cocu'nun son bölümde yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası kontrolü rakibine veren Fener, 87 ve 90+5'te (Pen.) Berghuis ile Toornstra'nın 90. dakikadaki gollerine engel olamayınca karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. F.Bahçe taraftarı maç sonunda takımın alkışladı.
VALBUENA'DAN HARİKA GOL
Oyunun kontrolünü tamamen eline alan F.Bahçe, 13'te Barış'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano skoru 2-0 yaptı. 18. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena, harika bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yollayarak durumu 3-0'a taşıdı.
FENER SON DAKİKALARDA DAĞILDI
F.Bahçe adına 32'de kazanılan penaltı atışında Giuliano kaleciyi geçemedi. Cocu'nun son bölümde yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası kontrolü rakibine veren Fener, 87 ve 90+5'te (Pen.) Berghuis ile Toornstra'nın 90. dakikadaki gollerine engel olamayınca karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. F.Bahçe taraftarı maç sonunda takımın alkışladı.
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