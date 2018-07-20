Yol Durumu
  1. Herşey kapta var
  2. Ronaldo rüzgarı

cami yaptırıyor

ile ’nı kazanan , annesinin dünyaya geldiği Moritanya’ya cami yaptıracağını açıkladı

Dembele cami yaptırıyor
Barcelona ve Fransız Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Ousmane Dembele sahalarda olduğu kadar sosyal hayatta da aktif bir yaşam sürüyor. 21 yaşındaki yıldız, 2018 Dünya Kupası' kaldırdıktan sonra sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek flaş bir karar aldı. Dembele annesi Fatimata'nın doğum yeri Moritanya'da cami yaptırmaya karar verdi. Anne Fatımata oğlunun futbolcu olmasına büyük destek vermiş, kariyer basamaklarında zirveye çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. Sosyal medyada trend topic olan bu adımdan sonra Dembele'ye övgü yağdı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ