Dembele cami yaptırıyor

Barcelonave Fransız MilliTakımı'nın yıldızoyuncusu OusmaneDembele sahalardaolduğu kadar sosyalhayatta da aktif biryaşam sürüyor. 21yaşındaki yıldız, 2018Dünya Kupası'nıkaldırdıktan sonrasosyal sorumlulukduygusuyla hareketederek flaş bir kararaldı. Dembele annesiFatimata'nın doğumyeri Moritanya'dacami yaptırmayakarar verdi. AnneFatımata Dembeleoğlunun futbolcuolmasına büyükdestek vermiş, kariyerbasamaklarında zirveyeçıkmasında büyük paysahibi olmuştu. Sosyalmedyada trend topicolan bu adımdansonra Dembele'yeövgü yağdı.
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