Fener'de büyük endişe

Fenerbahçe'de henüz yıldız bir transfer yapılmaması taraftarları endişelendiriyor... Sarı-Lacivertliler, şimdiye kadar 3 genç transfer etti. Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda ilk maçını 7 Ağustos tarihinde oynayacak. Kadroyu ise 2 Ağustos'ta UEFA'ya bildirmek zorunda.
TRANSFER İÇİN GEÇ KALDIK
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyorlar. Listenin bildirilmesine 17 gün kaldığının altını çizen Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Transfer için çok geç kalındı. Şimdiye kadar transferler bitmeliydi. Geleceğe yatırım yapıyoruz ama asıl yapmamız gereken transferler bir türlü yapılmadı. Ağırdan alıyoruz" ifadelerini kullandılar.
TRANSFER İÇİN GEÇ KALDIK
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyorlar. Listenin bildirilmesine 17 gün kaldığının altını çizen Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Transfer için çok geç kalındı. Şimdiye kadar transferler bitmeliydi. Geleceğe yatırım yapıyoruz ama asıl yapmamız gereken transferler bir türlü yapılmadı. Ağırdan alıyoruz" ifadelerini kullandılar.
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