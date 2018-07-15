Yol Durumu
  1. Phillip Cocu ne istediğini bilir!
  2. Ada'da Sissoko pazarlığı

Fener'de büyük endişe

7 ’ta Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak , 2 Ağustos’ta ’ya oyuncu listesi vermek zorunda. Flaş yok...

Fenerde büyük endişe
Fenerbahçe'de henüz yıldız bir yapılmaması taraftarları endişelendiriyor... Sarı-Lacivertliler, şimdiye kadar 3 genç transfer etti. Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda ilk maçını 7 Ağustos tarihinde oynayacak. Kadroyu ise 2 Ağustos'ta UEFA'ya bildirmek zorunda.

TRANSFER İÇİN GEÇ KALDIK
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyorlar. Listenin bildirilmesine 17 gün kaldığının altını çizen Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Transfer için çok geç kalındı. Şimdiye kadar transferler bitmeliydi. Geleceğe yatırım yapıyoruz ama asıl yapmamız gereken transferler bir türlü yapılmadı. Ağırdan alıyoruz" ifadelerini kullandılar.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ