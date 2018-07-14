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için 6 oyuncu belli oldu

Altyapı için 6 oyuncu belli oldu
ile Vodafone arasında yapılan Geleceğin Karakartalı Projesi'nin finali yapıldı. 35 futbolcu adayından 9'u Siyah-Beyazlılar'ın sına seçilmeye hak kazandı. Başkan , "Bu gençler Beşiktaş'ın altyapısında olacak" dedi.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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