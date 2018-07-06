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Sınır tanımaz karaborsacı

Sınır tanımaz karaborsacı
Dünya Kupası'nda ve Hırvatistan arasında oynanacak çeyrel final maçına 'da karaborsa bilet satan bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. Elindeki 7 bileti, 280 bin ruble (yaklaşık 4.500 dolar) satan karaborsacı, sorgulanmak üzere Rus polisi tarafından emniyet merkezine götürüldü. Türk vatandaşının futbol taraftarı olarak kaydı olmadığı ve ile bilet satış anlaşması yapmadığı belirlendi.
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