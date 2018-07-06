Dünya Kupası'nda Rusya ve Hırvatistan arasında oynanacak çeyrel final maçına Moskova'da karaborsa bilet satan bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. Elindeki 7 bileti, 280 bin ruble (yaklaşık 4.500 dolar) satan karaborsacı, sorgulanmak üzere Rus polisi tarafından emniyet merkezine götürüldü. Türk vatandaşının futbol taraftarı olarak kaydı olmadığı ve FIFA ile bilet satış anlaşması yapmadığı belirlendi.
Sınır tanımaz karaborsacı
Etiketler: Dünya Kupası , FIFA , Moskova , Rusya
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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