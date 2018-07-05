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G.Saray taraftarından tepkisi

’da dün kaleci idmana çıkınca, taraftarlar tepki gösterdi. Eray, 5 sezonda 17 maça çıkıp yıllık 1 milyon lira kazandı

G.Saray taraftarından Eray İşcan tepkisi
G.Saray'da sözleşmesi biten kaleci Eray İşçan ile 2 yıllık yeni sözleşme yapılması kararı alındı. Dünkü antrenmanda yer alan Eray İşcan'ı gören taraftarları dan tepki gösterdi. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren , performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu. Eray, 5 sezonda sadece 17 maçta oynadı. Öte yandan kaleci transferi için 'ün de ismi geçiyor.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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