G.Saray'da sözleşmesi biten kaleci Eray İşçan ile 2 yıllık yeni sözleşme yapılması kararı alındı. Dünkü antrenmanda yer alan Eray İşcan'ı gören Galatasaray taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşcan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu. Eray, 5 sezonda sadece 17 maçta oynadı. Öte yandan kaleci transferi için Fatih Öztürk'ün de ismi geçiyor.
G.Saray taraftarından Eray İşcan tepkisi
Galatasaray’da dün kaleci Eray İşcan idmana çıkınca, taraftarlar tepki gösterdi. Eray, 5 sezonda 17 maça çıkıp yıllık 1 milyon lira kazandı
Etiketler: Eray İşcan , Fatih Öztürk , Galatasaray , Sosyal medya
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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