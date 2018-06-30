Wilshere serbest kaldı geliyor

Fenerbahçe orta sahaya Hollandalı Marco Van Ginkel'i öncelikli olarak düşünüyordu. Ancak Hollandalı futbolcunun sakatlığının ciddi olması ibreyi İngiliz yıldız Jack Wilshere'e çevirdi. 2 gün İstanbul'da kaldığı ve yönetimle görüştüğü öğrenilen İngiliz yıldız ülkesine döndü. Wilshere'in Arsenal ile sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Wilshere'nin pazartesi günü İstanbul'a gelmesi ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.