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pazarlığı

Cimbom, ’in de takımda görmeyi çok istediği Nikola aKlinic için ’la pazarlığı sürdürüyor. Yönetim bu oyuncuyu kiralamak için Çizme kulübüne 3 milyon Euro’luk teklifte bulundu

Kalinic pazarlığı
Galatarasay dış de vites taktı... Yeni sezonda sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Sarı-Kırmızılı yönetim forvet transferinde rotayı 'ın Hırvat yıldızı Nikola Kalinic'e çevirdi. Milano'da karargah kuran Sarı- Kırmızılı yöneticiler bu oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

KİRALAMAYA SICAK BAKILMADI
Mılan'a 3 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulunan yönetimin bu önerisine İtalyan kulübü ilk önce olumsuz yanıt verdi. Milan Yönetimi 'i ancak bonservis bedeliyle verebilecekleri cevabını verdi.

2'NCİ KEZ MASAYA OTURDULAR
Ancak Milan'ın cezası nedeniyle Avrupa'da yer almayacak olması nedeniyle 'la 2. kez masaya oturduğu ve kiralama formülü üzerinde detayların görüşüldüğü gelen bilgiler arasında.

KALİNİC'İN TALİPLERİ FAZLA
Kalınıc'e G.Saray'ın dışında birkaç takımın daha talip olduğu ortaya çıkarken Hırvat yıldızın gelişmelerden haberdar olduğu ve Devler Ligi faktörü nedeniyle G.Saray'ı sıcak baktığı öğrenildi.
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