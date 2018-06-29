Beşiktaş forvet transferinde Aboubakar'ı listenin başına alırken Portekiz gazetelerinden Abola görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Gazete Beşiktaş'ın Porto'ya 3 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunduğunu ancak Aboubakar'ın satın alma opsiyonunda anlaşmanın henüz sağlanamadığını vurguladı. Haberde Porto'nun Aboubakar'dan 20 milyon Euro'nun altında bir gelire sıcak bakmadığını yazarken Beşiktaş'ın bu rakamı daha aşağı çekmeye çalıştığına dikkat çekti. Abola gazetesi bu transferde yeni gelişmelerin olabileceğine dikkat çekti.
Aboubakar için Porto’ya 3 milyon Euro
Yönetim, Kamerunlu golcünün kiralanması için Porto’ya 3 milyon Euro teklif etti. Aboubakar’ın satın alma opsiyonunda anlaşma sağlanır sağlanmaz bu transfer resmiyet kazanacak
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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