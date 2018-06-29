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için Porto’ya 3 milyon Euro

Yönetim, Kamerunlu golcünün kiralanması için Porto’ya 3 milyon Euro teklif etti. ’ın satın alma opsiyonunda anlaşma sağlanır sağlanmaz bu resmiyet kazanacak

Aboubakar için Porto’ya 3 milyon Euro
Beşiktaş forvet inde Aboubakar'ı listenin başına alırken Portekiz gazetelerinden Abola görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Gazete Beşiktaş'ın Porto'ya 3 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunduğunu ancak Aboubakar'ın satın alma opsiyonunda anlaşmanın henüz sağlanamadığını vurguladı. Haberde Porto'nun 'dan 20 milyon Euro'nun altında bir gelire sıcak bakmadığını yazarken 'ın bu rakamı daha aşağı çekmeye çalıştığına dikkat çekti. Abola gazetesi bu transferde yeni gelişmelerin olabileceğine dikkat çekti.
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