Aboubakar hesabı!

Beşiktaş Aboubakar için gün sayıyor... 2 sezon önce kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kamerunlu golcüyü kiralamak için Portekiz kulübü Porto ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim bu transferi gerçekleştirmek için Negredo ve Vagner Love'un takımdan ayrılmasını bekliyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
BEŞİKTAŞ Yönetimi Vagner Love ve Negredo için gelen teklifleri masaya yatıracak. Bu oyuncular en kötü olasılıkla kiralanarak gözden çıkarılacak. Bunun için yönetim teklifleri tek tek değerlendirmeye aldı.
ÇİNLİLER NEGREDO'NUN PEŞİNDE
VAGNER Love ve Negredo ile yollar ayrılmadan Aboubakar'ı transfer etmek istemeyen Siyah-Beyazlı yönetim arayışlarını sürdürüyor. Negredo'ya özellikle Çin kulüplerinden gelen tekliflerin netleşmesi bekleniyor.
GÜNEŞ, ABOUBAKAR'I İSTİYOR
ÖZELLİKLE Teknik Direktör Şenol Güneş'in Aboubakar'ı çok istemesi nedeniyle yönetim bu oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Bu transferde bu hafta içinde yeni gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
BEŞİKTAŞ Yönetimi Vagner Love ve Negredo için gelen teklifleri masaya yatıracak. Bu oyuncular en kötü olasılıkla kiralanarak gözden çıkarılacak. Bunun için yönetim teklifleri tek tek değerlendirmeye aldı.
ÇİNLİLER NEGREDO'NUN PEŞİNDE
VAGNER Love ve Negredo ile yollar ayrılmadan Aboubakar'ı transfer etmek istemeyen Siyah-Beyazlı yönetim arayışlarını sürdürüyor. Negredo'ya özellikle Çin kulüplerinden gelen tekliflerin netleşmesi bekleniyor.
GÜNEŞ, ABOUBAKAR'I İSTİYOR
ÖZELLİKLE Teknik Direktör Şenol Güneş'in Aboubakar'ı çok istemesi nedeniyle yönetim bu oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Bu transferde bu hafta içinde yeni gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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