Niasse’ye hücum

G.Saray golcü transferi için vites yükseltti. Sarı- Kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Nijeryalı kanat-forvet Ahmed Musa'yı transfer etmek için harekete geçmişti. Oyuncuyla prensipte anlaşıldı. Ancak tecrübeli oyuncu Dünya Kupası'nda parlayınca işler değişti.
MECBUREN ROTA DEĞİŞTİ
Ahmed Musa'nın fiyatı artınca Galatasaray da alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı. Cimbom, geçmiş senelerde de gündeme gelen Everton'ın yıldız golcüsü Oumar Niasse ile temasa geçti.
ADA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Ahmed Musa için Leicester city'ye teklif yapan ve cevap bekleyen Aslan, Niasse'yi kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak. 28 yaşındaki oyuncu da Ada'dan ayrılmak istiyor.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
G.Saray'ın 1 yıllığına kiralamak istediği Senegalli golcünün Everton ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Niasse, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a 2 yıl önce L.Moskova'dan transfer olmuştu.
MECBUREN ROTA DEĞİŞTİ
Ahmed Musa'nın fiyatı artınca Galatasaray da alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı. Cimbom, geçmiş senelerde de gündeme gelen Everton'ın yıldız golcüsü Oumar Niasse ile temasa geçti.
ADA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Ahmed Musa için Leicester city'ye teklif yapan ve cevap bekleyen Aslan, Niasse'yi kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak. 28 yaşındaki oyuncu da Ada'dan ayrılmak istiyor.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
G.Saray'ın 1 yıllığına kiralamak istediği Senegalli golcünün Everton ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Niasse, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a 2 yıl önce L.Moskova'dan transfer olmuştu.
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