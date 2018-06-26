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Niasse’ye hücum

, ’nda parlayınca alternatif isimlere yönelen , İngiliz temsilcisi Everton’ın yıldızı Niasse için harekete geçti

Niasse’ye hücum
G.Saray golcü i için vites yükseltti. Sarı- Kırmızılılar, 'in isteği doğrultusunda Nijeryalı kanat-forvet 'yı transfer etmek için harekete geçmişti. Oyuncuyla prensipte anlaşıldı. Ancak tecrübeli oyuncu 'nda parlayınca işler değişti.

MECBUREN ROTA DEĞİŞTİ
Ahmed Musa'nın fiyatı artınca Galatasaray da alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı. Cimbom, geçmiş senelerde de gündeme gelen Everton'ın yıldız golcüsü ile temasa geçti.

ADA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Ahmed Musa için Leicester city'ye teklif yapan ve cevap bekleyen Aslan, Niasse'yi kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde 'ye çıkarma yapacak. 28 yaşındaki oyuncu da Ada'dan ayrılmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
G.Saray'ın 1 yıllığına kiralamak istediği Senegalli golcünün Everton ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Niasse, 'un forma giydiği Everton'a 2 yıl önce L.Moskova'dan transfer olmuştu.
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