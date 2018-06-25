Ada’dan Niasse iddiası

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken İngiliz medyasından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Ada basınına göre Cimbom, Everton'ın golcüsü Oumar Niasse ile temasta.



CENK'İN ARKADAŞI

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Niasse'nin de İngiltere dışına gitmek istediği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



8 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon İngiliz temsilcisi Everton formasıyla Premier Lig'de 22 maça çıkan Niasse bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 2 gol kaydetti. Senegalli futbolcu, 4 kez de ülkesinin milli takımında forma giydi.