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Fener Barça ile masada

adamı, ’dan 6 futbolcu için kulübüyle temasta. İspanyol medyası da bu görüşmeye geniş bir yer ayırdı...

Fener Barça ile masada

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'de göreve başlar başlamaz çalışmalarına hız veren Sportif Direktör Damien Comolli, İspanyol devi Barcelona'nın yetkilileriyle masaya oturdu. adamının, Barcelona forması giyen Paco Alcacer, Andre Gomes, Thomas Vermaelen, Aleix Vidal, Yerry Mina ve Denis Suarez için transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi de bu transfer görüşmesine geniş yer ayırdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin birkaç gün daha Barcelona'da kalacağı ve transferleri sonuçlandırarak İstanbul'a döneceği bildirildi. Comolli'nin en az iki oyuncuyu sarı-lacivertli renklere katması bekleniyor.

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